''Если срочно не решить, погибнут люди!'' На трассе под Киевом появилось ''проклятое место''

К ситуации на трассе Киев – Одесса в последнее время приковано внимание все большего количества людей. Речь о проблемном перекрестке Чабаны – Гатное Киевской области.

На выходных здесь произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Далеко не первая авария на "проклятом месте", и если срочно не принять мер, снова будут гибнуть люди.

Местные жители буквально выбороли установку светофора на опасном участке, однако ситуация продолжает оставаться угрожающей. Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Хотели как лучше...

Наши журналисты неоднократно сообщали о дорожной ситуации на недавно отремонтированном участке Одесской трассы: Чабаны – Южное кладбище. Из-за отсутствия обещанных властями двухуровневых развязок, движение по автодороге стало настоящим испытанием для водителей из близлежащих населенных пунктов.

Авария на регулируемом перекрестке трассы Киев - Одесса 15 декабря. Столкнулись семь авто

Чтобы попасть в Киев, водители вынуждены были проехать 10-15 км и, не без риска, заскочить в один из двух разворотов (с. Круглик и Южное кладбище).

Доведенные до ручки дорожным беспределом люди в итоге устроили акцию протеста. И добились-таки от властей конкретных обещаний по срокам строительства развязок.

Также жители добились установки светофора на развороте возле Южного кладбища и введения в эксплуатацию светофора на перекрестке Чабаны – Гатное (последний и является "героем" нашей публикации).

Светофор на перекрестке Чабаны - Гатное Google Maps

В чем трудности

О проблеме светофора на перекрестке Чабаны – Гатное OBOZREVATEL рассказали водители.

Светофор не виден тем, кто движется в Киев со стороны Одессы. Причина – пешеходный мост, который закрывает собой регулировщик. "Водители замечают светофор лишь при подъезде вплотную. Хорошо, если водитель местный и знает о существовании светофора", – отметили наши собеседники.

Сигнальный сбой. Утром 11 декабря, всего через несколько дней работы, у светофора произошел сбой: функционировал лишь желтый сигнал. В результате некоторые водители вынуждены были проскакивать перекресток на свой страх и риск.

Водитель пытается проскочить перекресток при неработающем светофоре

Заместитель начальника эксплуатационного содержания дорог Службы автомобильных дорог Киевской области Олег Слободян сообщил тогда OBOZREVATEL, что желтый мигающий сигнал регулировщика – временный сбой.

Впрочем, "временный" сбой вновь повторился вечером 13 декабря (см. видео).

Малая информативность. Водители, которые едут из Киева в крайнем левом ряду, отмечают отсутствие дублирующих знаков "Направление движения по полосам".

"Ехал в крайней левой. Обзор справа закрывала фура. Хорошо, что я знаю, какие установлены знаки, а если водитель едет впервые?" - рассказал нам один из автолюбителей.

Тем, кто едет со стороны Одессы – еще хуже. На подъезде к перекрестку нет ни единого знака "Светофорное регулирование". Единственный знак "Направление движения по полосам", установлен непосредственно над перекрестком.

На видео – движение к перекрестку со стороны Киева и со стороны Одессы

Зеленый – красный. Для водителей, которые движутся в крайней левой полосе, действует отдельная циклограмма светофора. Пока транспортному потоку на трех остальных полосах светит "зеленый", тем, кто слева – "красный". И наоборот.

"Это, мягко говоря, неудобно. Некоторые водители вынуждены перестраиваться в другой ряд, чем блокируют движение. В час пик это вообще аут", - говорят водители.

Схема: главные проблемы №1 - водители пытаются объехать стоящий впереди транспорт; №2 - светофор не видно за мостом; №3 - нет предупреждающих знаков со стороны Одессы

Эпопея с "неправильным" светофором вызывает гнев у многих водителей, особенно после недавнего ДТП с участием семи автомобилей. Люди прямо заявляют, что ситуация на участке – результат преступной халатности дорожных служб.

Подключился губернатор

Ситуация на участке Чабаны – Гатное накаляется, поэтому журналисты OBOZREVATEL утром 17 декабря обратились к главе Киевской областной государственной администрации Александру Терещуку. Он сообщил, что знает о проблеме и уже созвал совещание.

"В субботу там было ДТП. Поэтому сейчас у меня будет совещание, где будем разбираться с этой ситуацией. Светофор установили, и он нужен. Но с другой стороны, там много в чем недоработали дорожные службы и все остальные. Этим вопросом я сейчас занимаюсь и даю поручение своим подчиненным", – рассказал Терещук.

Александр Терещук

Глава КОГА отметил, что люди сейчас разделились на две части: одни "за" светофор, другие "против". "И я посредине этой ситуации. Поэтому сейчас хочу решить вопросы, чтобы светофор был, но при этом сделать все, чтобы он был безопасным", – сказал руководитель области.

Вечером губернатор рассказал журналистам OBOZREVATEL о результатах.

"Дорожники изучают ситуацию, чтобы при въезде в Киев установить дополнительные знаки. Что касается сроков, то нарабатываются предложения. Дальше смогу дополнительно вас проинформировать", - рассказал он.

OBOZREVATEL будет следить за развитием событий.