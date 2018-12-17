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/Жизнь столицы

Александр Китраль
Александр Китраль
"Обозреватель"Все статьи автора

''Если срочно не решить, погибнут люди!'' На трассе под Киевом появилось ''проклятое место''

9.6тЧитать материал на украинском

К ситуации на трассе Киев – Одесса в последнее время приковано внимание все большего количества людей. Речь о проблемном перекрестке Чабаны – Гатное Киевской области.

На выходных здесь произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Далеко не первая авария на "проклятом месте", и если срочно не принять мер, снова будут гибнуть люди.

Местные жители буквально выбороли установку светофора на опасном участке, однако ситуация продолжает оставаться угрожающей. Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Хотели как лучше...

Наши журналисты неоднократно сообщали о дорожной ситуации на недавно отремонтированном участке Одесской трассы: Чабаны – Южное кладбище. Из-за отсутствия обещанных властями двухуровневых развязок, движение по автодороге стало настоящим испытанием для водителей из близлежащих населенных пунктов.

Авария на регулируемом перекрестке трассы Киев - Одесса 15 декабря. Столкнулись семь авто

Авария на регулируемом перекрестке трассы Киев - Одесса 15 декабря. Столкнулись семь авто

Чтобы попасть в Киев, водители вынуждены были проехать 10-15 км и, не без риска, заскочить в один из двух разворотов (с. Круглик и Южное кладбище).

Доведенные до ручки дорожным беспределом люди в итоге устроили акцию протеста. И добились-таки от властей конкретных обещаний по срокам строительства развязок.

Также жители добились установки светофора на развороте возле Южного кладбища и введения в эксплуатацию светофора на перекрестке Чабаны – Гатное (последний и является "героем" нашей публикации).

Светофор на перекрестке Чабаны - Гатное

Светофор на перекрестке Чабаны - Гатное

Google Maps

В чем трудности

О проблеме светофора на перекрестке Чабаны – Гатное OBOZREVATEL рассказали водители.

Светофор не виден тем, кто движется в Киев со стороны Одессы. Причина – пешеходный мост, который закрывает собой регулировщик. "Водители замечают светофор лишь при подъезде вплотную. Хорошо, если водитель местный и знает о существовании светофора", – отметили наши собеседники.

Сигнальный сбой. Утром 11 декабря, всего через несколько дней работы, у светофора произошел сбой: функционировал лишь желтый сигнал. В результате некоторые водители вынуждены были проскакивать перекресток на свой страх и риск.

Водитель пытается проскочить перекресток при неработающем светофоре

Водитель пытается проскочить перекресток при неработающем светофоре

Заместитель начальника эксплуатационного содержания дорог Службы автомобильных дорог Киевской области Олег Слободян сообщил тогда OBOZREVATEL, что желтый мигающий сигнал регулировщика временный сбой.

Впрочем, "временный" сбой вновь повторился вечером 13 декабря (см. видео).

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Малая информативность. Водители, которые едут из Киева в крайнем левом ряду, отмечают отсутствие дублирующих знаков "Направление движения по полосам".

"Ехал в крайней левой. Обзор справа закрывала фура. Хорошо, что я знаю, какие установлены знаки, а если водитель едет впервые?" - рассказал нам один из автолюбителей.

Тем, кто едет со стороны Одессы – еще хуже. На подъезде к перекрестку нет ни единого знака "Светофорное регулирование". Единственный знак "Направление движения по полосам", установлен непосредственно над перекрестком.

На видео движение к перекрестку со стороны Киева и со стороны Одессы

Зеленый – красный. Для водителей, которые движутся в крайней левой полосе, действует отдельная циклограмма светофора. Пока транспортному потоку на трех остальных полосах светит "зеленый", тем, кто слева – "красный". И наоборот.

"Это, мягко говоря, неудобно. Некоторые водители вынуждены перестраиваться в другой ряд, чем блокируют движение. В час пик это вообще аут", - говорят водители.

Схема: главные проблемы №1 - водители пытаются объехать стоящий впереди транспорт; №2 - светофор не видно за мостом; №3 - нет предупреждающих знаков со стороны Одессы

Схема: главные проблемы

№1 - водители пытаются объехать стоящий впереди транспорт;

№2 - светофор не видно за мостом;

№3 - нет предупреждающих знаков со стороны Одессы

Эпопея с "неправильным" светофором вызывает гнев у многих водителей, особенно после недавнего ДТП с участием семи автомобилей. Люди прямо заявляют, что ситуация на участке – результат преступной халатности дорожных служб.

''Будут гибнуть люди!'' На трассе под Киевом появилось ''проклятое место''

Подключился губернатор

Ситуация на участке Чабаны – Гатное накаляется, поэтому журналисты OBOZREVATEL утром 17 декабря обратились к главе Киевской областной государственной администрации Александру Терещуку. Он сообщил, что знает о проблеме и уже созвал совещание.

"В субботу там было ДТП. Поэтому сейчас у меня будет совещание, где будем разбираться с этой ситуацией. Светофор установили, и он нужен. Но с другой стороны, там много в чем недоработали дорожные службы и все остальные. Этим вопросом я сейчас занимаюсь и даю поручение своим подчиненным", – рассказал Терещук.

Александр Терещук

Александр Терещук

Глава КОГА отметил, что люди сейчас разделились на две части: одни "за" светофор, другие "против". "И я посредине этой ситуации. Поэтому сейчас хочу решить вопросы, чтобы светофор был, но при этом сделать все, чтобы он был безопасным", – сказал руководитель области.

Вечером губернатор рассказал журналистам OBOZREVATEL о результатах.

"Дорожники изучают ситуацию, чтобы при въезде в Киев установить дополнительные знаки. Что касается сроков, то нарабатываются предложения. Дальше смогу дополнительно вас проинформировать", - рассказал он.

OBOZREVATEL будет следить за развитием событий.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивВойна на дорогахНовости Киева и Киевской области
Персона
Александр Терещук
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавторемонт и строительство дорог
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tatkalo sergij
tatkalo sergij
Светофор нужен однозначно!Не хватает лежащих полицейских (населенный пункт а все прут120км )карманов для поворота на лево и полосы из Гатного на право и все будут счастливы!
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