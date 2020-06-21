Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко приехал с лимонами на место взрыва в жилом доме в Киеве на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Журналистка "Громадське" Марьяна Пьецух в Facebook написала, что Тищенко привез витамины и пошел советоваться с главой МВД Арсеном Аваковым.

Николай Тищенко (Фото - фейсбук Марьяны Пьецух)

Позже она отметила, что таких подарков от кандидата в мэры Киева никто не оценил – лимоны остались нетронутыми на лавочке.

Тищенко приехал на место взрыва с лимонами (Фото - фейсбук Марьяны Пьецух)

Журналист Василий Крутчак в Facebook опубликовал видео с Тищенко с места события.

Тищенко приехал на место взрыва в жилом доме в Киеве с лимонами. Фото

Как писал OBOZREVATEL, в результате взрыва в Дарницком районе Киева были повреждены перекрытия между 4-7 этажами, разрушены по меньшей мере шесть квартир. По данным ГСЧС в Киеве, под завалами два человека погибли, спасатели эвакуировали 21 жителя.