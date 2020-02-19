"Сытник, не мешай работать!" В Киеве под Кабмином собрался масштабный митинг

В Киеве, возле здания Кабинета министров Украины, 19 февраля началась акция против незаконных, по мнению участников мероприятия, действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

За несколько часов количество протестующих достигло около 2000 человек. Об этом сообщил проинформированный источник OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Целью акции стало привлечение внимание руководства государства к незаконным, по мнению участников митинга, действий Сытника, направленные против агропромышленной кампании UkrLandFarming.

В Киеве под Кабмином собрался масштабный митинг

Люди вышли на проезжую часть улицы Грушевского и перекрыли движение транспорта. Также на грузовике, который приехал на мероприятие, было изображено фото директора НАБУ с надписями "коррупционер" и "Сытник, не мешай работать!". В руках самих протестующих были флаги Украины, а также плакаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания UkrLandFarming обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского из-за действий НАБУ, которое якобы решило незаконно допросить 10 тысяч сотрудников компании.

Примечательно, что в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Сытника. А ГБР открыло уголовное производство в отношении директора НАБУ из-за незадекларированного отдыха. 6 сентября 2019 года Саранинский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. В декабре прошлого года Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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