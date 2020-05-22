Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве: какие причины

Окружной административный суд Киева отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации об установлении пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного в столице.

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда от 18 мая, написало издание "Наши деньги".

"Окружной административный суд г. Киева признал противоправным и отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации о внесении изменений в распоряжение КГГА от 05.08.2016 №648 "Об ограничении движения транспортных средств по ул. Петра Сагайдачного в выходные и праздничные, и нерабочие дни религиозных праздников" от 28 июля 2017 года №912", – говорится в сообщении.

Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве. Иллюстрация The Village

В соответствии с указанным распоряжением , на постоянной основе было введено:

пешеходную зону на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного (до ул. Андреевской) с запретом на них движения транспортных средств и установления физических препятствий;

одностороннее движение по: ул. Братской (от ул. Андреевской до ул. Ильинской); ул. Покровской (от дома №8 на Контрактовой площади до ул. Андреевской); ул. Ильинской (от ул. Братской до Контрактовой площади); Контрактовой площади (от ул. Ильинской до ул. Григория Сковороды).

Отмечается, что суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия этого решения КГГА, и пришел к выводу, что "органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств" – в случае ремонта, проведения народных гуляний или других массовых мероприятий.

В ОАСК добавили, что возможность установления полного запрета движения авто на улицах предусмотрена "только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях".

Суд также напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. В то же время там отметили, что "действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны", а суд "не получил доказательства проведения общественных слушаний по внесению изменений в Генплан Киева по созданию пешеходной зоны на ул. П. Сагайдачного".

Кроме того, в ОАСК добавили, что распоряжение КГГА "нарушает требования пожарной безопасности", а потому подлежит отмене.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что "дом-монстр" на Подоле в Киеве будет снесено.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся