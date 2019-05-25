Стеклянный пол и шикарный вид: в Киеве открыли новый мост. Фото и видео

В Киеве 25 мая около 20:00 началось торжественное открытие Пешеходно-велосипедного моста.

В мероприятии, в частности, принял участие столичный глава Виталий Кличко. К нему присоединились сотни киевлян, которые захотели первыми насладиться роскошным видом с нового путепровода (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это что-то с чем-то!" – восторженно восклицали киевляне.

Длина нового путепровода составила 212 метров, а ширина варьируется от 5 до 14 метров. Его особенностью стали стеклянные вставки в пол, благодаря чему открывается великолепный вид.

Открытие моста приурочили ко Дню Киева.

Мост за несколько часов до открытия

Перед открытием

Первые прохожие

Открытие

Мост соединил Владимирскую горку и Хрещатый парк – два популярных места среди гостей столицы, за что и был прозван местными властями "туристической жемчужиной".

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве 24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк. Открытие моста запланировано на 26 мая.

Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

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