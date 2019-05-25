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/Жизнь столицы

Стеклянный пол и шикарный вид: в Киеве открыли новый мост. Фото и видео

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В Киеве 25 мая около 20:00 началось торжественное открытие Пешеходно-велосипедного моста.

В мероприятии, в частности, принял участие столичный глава Виталий Кличко. К нему присоединились сотни киевлян, которые захотели первыми насладиться роскошным видом с нового путепровода (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это что-то с чем-то!" – восторженно восклицали киевляне.

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Длина нового путепровода составила 212 метров, а ширина варьируется от 5 до 14 метров. Его особенностью стали стеклянные вставки в пол, благодаря чему открывается великолепный вид.

Открытие моста приурочили ко Дню Киева.

Мост за несколько часов до открытия

Мост за несколько часов до открытия

Перед открытием

Перед открытием

Первые прохожие

Первые прохожие

Открытие

Открытие

Мост соединил Владимирскую горку и Хрещатый парк – два популярных места среди гостей столицы, за что и был прозван местными властями "туристической жемчужиной".

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк. Открытие моста запланировано на 26 мая.

  • Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

  • Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

  • Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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