Стал миллионером: в Киеве подросток провернул масштабную аферу

В Киеве 17-летний парень пойдет под суд за мошенничество с обменом валют на сумму более 3,876 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Так, в июле уроженец Черниговской области приехал в столицу и вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной.
Мужчина размещал объявления в интернете об обмене валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной снимали помещение, которое обязательно оснащали запасным выходом.
"После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения", - отметили в прокуратуре.
Досудебным расследованием установлена причастность преступников к совершению 4 таких эпизодов.
Обвинительный акт по ч. 5 ст. 186 (грабеж), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины относительно 17-летнего парня направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.
Подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы в отношении двух сообщников выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором еще продолжается.
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