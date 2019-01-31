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/Жизнь столицы

Над киевлянами нависла новая снежная опасность: есть ''жертва''

1.1тЧитать материал на украинском

В результате оттепели с кровель киевских зданий начали падать снег и куски льда. Один прохожий уже получил травмы и был доставлен в больницу.

Случай произошел 30 января на ул. Машиностроительная, в Соломенском районе, сообщили OBOZREVATEL медики. В результате падения наледи 35-летний мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Пострадавшего отвезли в столичную больницу скорой медицинской помощи.

Отметим, что на крышах столичных зданий скопилось много снега. Его должны убирать балансодержатели. Это могут быть коммунальные организации, общества совладельцев многоквартирных домов, кооперативы, частники.

Опасная зона должна быть ограждена предупреждающей лентой. Виновным грозят штрафы – вплоть до уголовной ответственности.

Наледь травмировала прохожего на ул. Машиностроительная

Наледь травмировала прохожего на ул. Машиностроительная

Google. Maps

Наледь травмировала прохожего на ул. Машиностроительная

Наледь травмировала прохожего на ул. Машиностроительная

Google. Maps

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за снегопада десятки человек получили травмы. Причина: многочисленные ДТП, переохлаждение, падение в результате гололеда.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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