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"Слуга" Гурин заявил о походе на праймериз на место мэра Киева

Марина Лисничук
Жизнь столицы
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Нардеп Дмитрий Гурин

Гурин идет на праймериз на место мэра столицы.

Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил о желании баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он 15 июля написал на своей странице в Facebook. Нардеп подчеркнул, что именно в этот день закон о столице, который в течение года разрабатывали в Раде, в окончательной редакции выходит из профильного комитета.

"У меня хорошая новость – я иду на праймериз мэра столицы, потому что хочу изменить Киев и потому, что меня не устраивают все другие варианты без вариантов", – отметил "слуга".

Нардеп признался, что много лет занимается развитием городов и территорий, поэтому хочет, чтобы от "Слуги народа" в мэры Киева баллотировался именно "реальный кандидат, а не удобный спарринг-партнер".

"Каждый день я сталкиваюсь с некомпетентностью. Хочу изменить это и знаю, что Киеву нужен мэр, который будет понимать, что такое город и чего хотят горожане", – добавил Гурин.

Гурин написал, что идет на праймериз на место мэра Киева

Гурин написал, что идет на праймериз на место мэра Киева (Facebook Дмитрия Гурина)

Пост нардепа

Пост нардепа (Facebook Дмитрия Гурина)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что в их внутрипартийном праймериз на кандидата в мэры Киева принимают участие четверо депутатов.

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