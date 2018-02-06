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"Скоро страусов разведут": в Киеве жителей удивили парнокопытные животные

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В Киеве в Дарницком районе на улице Урловской заметили несколько коз и овцу.

Фото опубликовал журналист Родион Шовкошитный на странице в Facebook.

Животные пасутся возле мусорных баков во дворе многоэтажки.

"Местный хутор, известный на всю Европу - даже фильм снимали. Козочки ходят по улицам", - написал Андрей Коваленко.

Родион Шовкошитный, Facebook

Также жители в комментариях отметили, что хозяева коз живут в частном доме, который стоит в окружении высоток.

Родион Шовкошитный, Facebook

"Там и свиньи были. Живут себе люди как в селе", "О, они уже и баранов завели. Скоро будут страусов разводить", - прокомментировали юзеры.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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