"Скоро страусов разведут": в Киеве жителей удивили парнокопытные животные

В Киеве в Дарницком районе на улице Урловской заметили несколько коз и овцу.
Фото опубликовал журналист Родион Шовкошитный на странице в Facebook.
Животные пасутся возле мусорных баков во дворе многоэтажки.
"Местный хутор, известный на всю Европу - даже фильм снимали. Козочки ходят по улицам", - написал Андрей Коваленко.
Родион Шовкошитный, Facebook
Также жители в комментариях отметили, что хозяева коз живут в частном доме, который стоит в окружении высоток.
Родион Шовкошитный, Facebook
"Там и свиньи были. Живут себе люди как в селе", "О, они уже и баранов завели. Скоро будут страусов разводить", - прокомментировали юзеры.
Как сообщал "Обозреватель", в известном супермаркете Киева засекли птицу.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.