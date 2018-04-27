Сирены и мигалки: по Киеву промчались "скорые" с бойцами АТО

В центре Киева 27 апреля было замечено большое количество машин экстренной медицинской помощи с включенными "мигалками", которые ехали по бульвару Леси Украинки в направлении к Бессарабской площади.

Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что кареты скорой помощи перевозили в Центральный военный госпиталь раненых бойцов АТО, доставленных бортом в Киев.

Как написала волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, раненые находятся в тяжелом состоянии.

Новости В киевском госпитале нужна помощь раненым бойцам АТО

"По Киеву снова неслись скорые с ранеными, прибыл новый борт в госпиталь. На передовой обострение, четвёртый год наши защитники отдают свои жизни за нашу мирную жизнь. Раненые тяжелые, есть в критическом состоянии", ― сообщила Юсупова.

Также волонтер опубликовала фотографии раненых в госпитале.

Facebook Nataliia Yusupova

Facebook Nataliia Yusupova

Как писал "Обозреватель", на Донбассе 26 апреля террористы осуществили 52 обстрела позиций украинских военных.