Иллюзия порядка: как цинично уродуют Киев

Многие исторические здания в Киеве облеплены уродливыми балконами. И хотя власти твердят о борьбе с незаконным строительством, часто дальше слов дело не движется.

"Беззубость" государственных органов можно проследить на примере царь-балкона в Деснянском районе Киева. Никакие решения судов не могут заставить владельцев демонтировать свой "скворечник" (для просмотра видео, доскрольте до конца).

Местная достопримечательность

Пятиэтажный жилой дом на ул. Братиславской, 30-а в Деснянском районе выделяется среди соседних зданий тем, что на пятом этаже фасада подвешена белоснежного вида конструкция.

Скандальный балкон на ул. Братиславская в Киеве

Местные жильцы рассказали OBOZREVATEL, что балкон стал своего рода достопримечательностью. Его часто фотографируют. Возможно, людей поражает дерзость архитектурного решения: балкон – единственный на всем фасаде, он огромен, и перекрывает окно лестничной клетки.

Скандальный балкон на ул. Братиславская в Киеве

Это единственная навесная конструкция на фасаде

Скандальный балкон на ул. Братиславская в Киеве

История "противостояния"

История навесной "коробки" начинается с 2004 года. Ее самовольно установил владелец квартиры, бывший прораб, который решил увеличить площадь своих апартаментов.

В 2005 Деснянский районный суд признал балкона незаконным. Отмечалось, что при его установке была нарушена несущая стена дома.

В итоге владельцы пообещали снести конструкцию в 2011 году, но на обещаниях дело и закончилось.

В 2015 коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Деснянского района г. Киева" вновь обратилась в суд с требованием демонтажа балкона, и суд удовлетворил иск.

"Указанное решение суда было направлено на принудительное выполнение в отдел Государственной исполнительной службы Деснянского районного управления юстиции в Киеве", – сообщили OBOZREVATEL в Деснянской РГА.

Официальный ответ Деснянской РГА

С тех пор прошло четыре года, но мегабалкон на прежнем месте. Возникает вопрос, как власти собираются бороться с нелегальными надстройками в столице, если в течение 15 лет не могут добиться демонтажа конструкции на ул. Братиславской?

Грозит тюрьма

Что касается владельцев квартиры, то по мнению юристов, у них есть проблемы гораздо серьезнее, чем просто демонтаж балкона.

Как рассказал OBOZREVATEL управляющий партнер юридической фирмы "Горецкий и Партнеры" Олег Горецкий, жильцам может грозить уголовная ответственность.

"Невыполнение судебного акта – это бездействие, заключающееся в неприменении предусмотренных законом и судебным актом мер, необходимых для его выполнения. При условии, что субъект был обязан и имел реальную возможность исполнить судебный акт", – отметил он.

По его словам, ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения) предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Решение Деснянского суда г. Киева до сих пор не исполнено. Имеются прямые признаки преступления в действиях собственников квартиры, нарушающих требования закона об исполнительном производстве. Поэтому государственный исполнитель должен составить акт о нарушении и обратиться с ним в правоохранительные органы, которые обязаны возбудить уголовное производство", – резюмировал Горецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Майдане Незалежности, продолжили сооружать скандальную надстройку на крыше дома на улице Софиевской, 1

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