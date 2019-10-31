Сидит на остановке уже две недели: в Каменце-Подольском нашли психически больную киевлянку. Фото

В городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) заметили женщину, которая в течение двух недель постоянно находилась на остановке транспорта. Она оказалась киевлянкой с психическими расстройствами.

Об этом сообщила жительница Каменец-Подольского Наталия Олейник на своей странице в Facebook. По ее словам, документов у киевлянки нет, их украли.

"Уже две недели на остановке в г. Каменец-Подольский сидит женщина. Она там сидит день и ночь ... Женщину зовут Ирина Бойко, она – жительница г. Киев, у нее есть квартира, сестра, бывший муж и ребенок. Сын живет с бывшим мужем, сестра ее выгнала из дома еще 2,5 месяца назад. Женщина с психическими расстройствами, дважды проходила лечение в соответствующей больнице", – написала Олейник.

В Каменце-Подольском нашли психически больную киевлянку Facebook Натальи Олейник

Она отметила, что Бойко отказывалась от лечения или временного убежища, ведь верила, что муж привезет ей ребенка. В течение двух недель женщине помогали посторонние люди, они обращались в различные органы.

"Социальные службы принесли на подпись документ о том, что она отказывается от помощи. Подписала, потому что никуда идти не хочет, ждет сына. Полиция ничем помочь не может, ведь женщина не имеет документов. Правоохранители звонили сестре, а та сказала, что Ирина больна, у нее шизофрения, и она любит погулять (2.5 месяца гуляет, пока сестра живет в общей квартире в Киеве)", – подчеркнула жительница Каменец-Подольского.

Олейник добавила, что, хотя ночи стали очень холодными, Бойко все равно спала на улице, и никто ничего сделать не мог – ведь женщина не хотела никуда идти.

В другом посте жительница Каменец-Подольского написала, что киевлянка нуждалась в теплых лыжных брюках и спальнике, ведь ночевала на улице.

Скриншот переписки Facebook Натальи Олейник

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева, на улице Гетьмана, автомобиль Renault с иностранной регистрацией вылетел на тротуар и протаранил ограждение строительства. Позже оказалось, что за рулем якобы находилась женщина с психическими расстройствами.

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