Раритетное фото с Бессарабской площади в Киеве вызвало ностальгию в сети.

Снимок датирован 1950-1960-ми годами. Его разместила киевлянка Надежда Иванова на странице "Старые фото Киева" в Facebook. В то же время в комментариях отметили, что кадр был сделан известным фотографом Борисом Градовым.

На снимке видно мать с ребенком, которые кормили голубей, а также солдат и автомобили на дороге.

Бессарабская площадь в Киеве в 1950-1960-х годах Facebook/Надежда Иванова

Пользователи сети начали с ностальгией комментировать фото.

"Очень хорошая фотография! Схвачен удачно интересный момент с прошлых лет, к тому же сразу узнаются милые сердцу детали: одежда, марки машин, галифе у солдатиков, сама обстановка...", "Приятно посмотреть", "Родная Бессарабка", "Моя юность!" – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети. Снимок датирован 1990-ми годами.