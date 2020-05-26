Сеть порадовало раритетное фото последнего звонка у школьников Киева в мае 1991 года.
Снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Его автором является В. Фалин.
"Андреевский спуск. Школьники отмечают последний звонок. Май, 1991 год", – говорится в посте.
Последний звонок у школьников Киева в 1991 году
Клуб коренного киевлянина
Пользователи сети начали радостно и активно комментировать фото.
"Жаль другого – теперь выпускники празднуют в ресторанах и не в такой форме", "Только девушки на фото. Где мальчишки?", "Так жаль, что в этом году дети лишены такого праздника", "Вау! Так много каштанов!", "Идеальное время, чтобы начать взрослую жизнь", "Сколько каштанов", – написали они.
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало архивное фото группы людей у таксофонов в подземном переходе возле вестибюля станции метро "Театральная" в Киеве.
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