Сеть порадовало раритетное фото последнего звонка у школьников Киева в мае 1991 года.

Снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Его автором является В. Фалин.

"Андреевский спуск. Школьники отмечают последний звонок. Май, 1991 год", – говорится в посте.

Последний звонок у школьников Киева в 1991 году Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали радостно и активно комментировать фото.

"Жаль другого – теперь выпускники празднуют в ресторанах и не в такой форме", "Только девушки на фото. Где мальчишки?", "Так жаль, что в этом году дети лишены такого праздника", "Вау! Так много каштанов!", "Идеальное время, чтобы начать взрослую жизнь", "Сколько каштанов", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало архивное фото группы людей у таксофонов в подземном переходе возле вестибюля станции метро "Театральная" в Киеве.

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