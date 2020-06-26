В столице работники вещевого рынка "Троещина", где обнаружили вспышку коронавируса (заболело пять человек), по состоянию на 26 июня ожидают решения Киевской городской государственной администрации с указаниями относительно дальнейших действий.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В то же время они рассказали, что снова остаться без работы не могут. Об этом журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк узнал, побывав на рынке. Он сделал фото и видео с этого места (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Пусть сначала закроют "Эпицентр", а затем попытаются нас", "Они что экономику убить хотят?" – сказали работники. По словам одной из них, в случае закрытия рынка вся ее семья пострадает.

В то же время, как отметил наш журналист, большинство людей на этом рынке придерживались масочного режима.

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Позже начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что уже 26 июня будет завершено эпидрасследование по рынку "Троещина".

"Проверки всех рынков не будет. Потому что это обычная вспышка в организованном коллективе. И мы таких вспышек фиксируем почти 50-60 в день", – пояснил он.

По его словам, по каждому такому заведению, где было обнаружено зараженных коронавирусом, применяются однотипные, в соответствии со стандартом, меры. Определяется круг контактных лиц, тогда они идут на самоизоляцию на 14 суток.

Если же это невозможно по техническим причинам, производство, деятельность заведения прекращается.

"Сегодня на данном рынке действительно установлено пять случаев подтвержденных, две подозрения. Сейчас проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц. Будет проведена заключительная дезинфекция, и будет принято решение об изоляции отдельного участка, а если это невозможно – то всего рынка", – подчеркнул Рубан.

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Справка. "Троещина" – один из крупнейших вещевых рынков Киева. Он расположен на улице Электротехническая, 2, что в Деснянском районе столицы.

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Работники рынка на Троещине в Киеве взбунтовались из-за вспышки коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина".