"Укрпочта" угодила в скандал в Киеве: в сети возник острый спор

В Киеве местная жительница обвинила сотрудников "Укрпочты" в том, что ей доставили вскрытую посылку без содержимого внутри.

Соответствующий пост от нее появился в группе "Мой Отрадный" в Facebook. Женщина пожаловалась, что вместо ожидаемой посылки, получила кусок полиэтилена. На это, в свою очередь, сотрудники Укрпочты завили, что девушка могла и сама забрать содержимое посылки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На мое замечание сотрудница обвинила меня и подругу в воровстве за пару секунд, причем не отходя от весов почты. По словам этой же сотрудницы, она в момент, когда я взяла посылку в руки, "опустила глаза и не видела", а я вполне могла успеть себя обворовать", - написала женщина.

Укрпочта dpchas.com.ua

Она добавила, что далее последовали предположения о том, что ей выслали этот кусок полиэтилена.

"Но продавец мною проверен неоднократно, и я исключаю такую ситуацию полностью. В посылке товар был на сумму 150 грн, оценил его отправитель в 100, но дело даже не в деньгах", - отметила женщина.

В комментариях к посту пользователи встали на защиту "Укрпочты".

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

Однако некоторые отмечают, что обслуживаются в этом отделении уже давно, и подобных проблем никогда не было.

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

Содержание посылки Facebook "Мой Отрадный"

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянка Виктория Стехина в сети рассказала об ужасном сервисе на "Укрпочте", из-за которого она долгое время не могла получить свою посылку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!