"Премиум доставка!" В Киеве голый курьер пришел в известный вуз. Видео 18+

В сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который лишь в одних трусах принес заказ.

На кадрах показан парень, доставивший еду в аудиторию Киевского политехнического института.

На видео можно услышать, как студенты перешептываются, мол, курьер "проспорил" и пришел в неглиже.

"Вы что же, по улице в таком виде ходите?" – спросил преподаватель у парня. "Это премиум доставка", – ответил обнаженный курьер.

Голый доставщик еды в КПИ Скриншот

Голый доставщик еды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева на Крещатике заметили парня в стрингах, который прогуливался по улице с курьерской сумкой.

Ранее в Киеве на улице Бориспольская (Дарницкий район) заметили полуголую женщину, разгуливающую по улицам. Она пританцовывала и крутилась на одном месте.

Также в столице на ул. Елены Телигы неизвестная обнаженная женщина легла посреди дороги, а потом начала приставать к водителям проезжающих авто.

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