Появилась информация об одной из жертв взрыва в киевской многоэтажке

Одной из жертв взрыва в киевской многоэтажке на Позняках была пожилая хозяйка квартиры, в которой и произошел взрыв.

Об этом журналистам рассказал пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передают "Факты". По его словам, женщина была 1943 года рождения.

"У нас есть информация об одном погибшем человеке – это пожилая женщина 1943 года рождения. Предварительно – это владелица квартиры, в которой произошел взрыв", – сказал он.

УНИАН, ссылаясь на слова жителей, сообщил, что этой женщиной была пенсионерка по имени Людмила Яковлевна – бывшая учительница и местная активистка. Незадолго до взрыва она упала и из-за травмы перестала выходить на улицу.

"Она – интеллигентный человек, очень хорошая женщина, жила одна. И за ней уже уход нужен был. Мы по одному стояку живем, и она нас затапливала вечно. Неужели это у нее утечка была? Неужели из-за одной бабушки мы так все пострадали?", – рассказала жительница.

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