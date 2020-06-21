Появилась информация об одной из жертв взрыва в киевской многоэтажке
Появилась информация о жертве взрыва в Киеве
Одной из жертв взрыва в киевской многоэтажке на Позняках была пожилая хозяйка квартиры, в которой и произошел взрыв.
Об этом журналистам рассказал пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передают "Факты". По его словам, женщина была 1943 года рождения.
"У нас есть информация об одном погибшем человеке – это пожилая женщина 1943 года рождения. Предварительно – это владелица квартиры, в которой произошел взрыв", – сказал он.
УНИАН, ссылаясь на слова жителей, сообщил, что этой женщиной была пенсионерка по имени Людмила Яковлевна – бывшая учительница и местная активистка. Незадолго до взрыва она упала и из-за травмы перестала выходить на улицу.
"Она – интеллигентный человек, очень хорошая женщина, жила одна. И за ней уже уход нужен был. Мы по одному стояку живем, и она нас затапливала вечно. Неужели это у нее утечка была? Неужели из-за одной бабушки мы так все пострадали?", – рассказала жительница.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, два человека погибли.
При взрыве осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра.
Сотрудники ГСЧС действуют очень осторожно, поскольку повреждены несущие конструкции здания. Есть угроза обвала 9-10 этажей.
В МВД рассматривают две версии взрыва.
Взрыв в многоэтажке был настолько мощным, что взрывная волна "прошла по земле", оставив трещину.
Позже спасатели заявили о риске обвала здания – его начали укреплять.