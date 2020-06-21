Повыбивало окна, осколки летели на 20 метров: появились детали взрыва в многоэтажке Киева

В одном из жилых домов Киева взорвался газ

В результате взрыва в девятиэтажном доме Киева, который произошел утром в воскресенье, 21 июня, осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра.

При этом из-за взрывной волны у неподалеку припаркованных авто повыбивало окна, сообщает "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, неподалеку взорвавшегося дома отчетливо чувствовался запах газа.

В Киеве взорвался газ в жилом доме

Известно, что территорию окружили правоохранители, к месту ЧП правоохранители никого, кроме медиков и сотрудников столичного управления ДСНС, не пускали.

Бригада спасателей работала над разбором завалов и эвакуацией пострадавших жителей разрушенного дома.

К месту ЧП никого, кроме медиков и спасателей, не подпускали

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, два человека погибли.