Полвека без ремонта: Кличко рассказал о состоянии дорог в Киеве

Срок эксплуатации большинства дорог в Киеве, где сегодня проходит капитальный ремонт, закончился десятки лет назад. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, за предыдущие два года в столице капитально отремонтировали 502 километра дорог, которые теперь соответствуют европейским стандартам. В этом году планируется обновить еще как минимум 300 км дорог и проездов.

“Срок эксплуатации автодорог - не более 8, максимум 10 лет. После этого дорогу надо полностью обновлять. А у нас есть дороги, которые капитально не ремонтировали десятки лет. И сегодня мы их обновляем", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Пресс-служба Виталия Кличко

Он подчеркнул, что в ближайшее время откроют движение на обновленной транспортной развязке на пересечении проспекта Курбаса и улиц Юры и Покотило. Кличко назвал объект "очень важным и сложным", ведь построили его в 1972 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

“Можете себе представить, что напоминала дорога, которая полвека была без ремонта. Это было только направление. Кроме устройства нового полотна, мы там поменяли все коммуникации, все трубы, которые проходят под дорогой. Обустроили новые тротуары, новое ограждение и новое LED-освещения, которое значительно экономнее и эффективнее”, - заявил Кличко.

Сегодня, кроме транспортной развязки на пересечении проспекта Курбаса и улиц Юры и Покотило, продолжается капитальный ремонт путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. А также - на улице Алма-Атинской.

Кроме работ по капитальному ремонту, в Киеве продолжается ремонт искусственных сооружений. В частности, сегодня в работе 4 пешеходных моста на пересечении проспекта Победы и Кольцевой дороги (со стороны автостанции “Дачная”, кинотеатра “Экран”, со стороны Академгородка и Петропавловской Борщаговки).