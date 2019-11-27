Дожди со снегом: появился прогноз погоды в Киеве до конца недели

В Киеве с четверга, 28 ноября, погода улучшится и станет немного теплее, однако уже в воскресенье, 1 декабря, снова ожидается похолодание. Также до конца недели в столице Украины сначала выпадет снег с дождем, а потом и вовсе заснежит.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В основном ветер будет достигать 5-10 м/с, временами – до 7-12 м/с.

Так, в четверг, 28 ноября, на протяжении всех суток будет сухая погода. Ночью температура ожидается в пределах -1...+1°, днем – до +2...+4°. Уже 29 ноября в первой половине суток выпадет снег с дождем, который во второй половине станет просто дождем. Температура ночью – около +2...+4°, а днем – до +4...+6°.

Прогноз погоды в Киеве

Выходные также не пройдут без осадков. В субботу, 30 ноября, ночью предполагается дождь, к которому днем присоединится еще и снег. Температура на протяжении всех суток ожидается в пределах +2...+4°.

В воскресенье, 1 декабря, ночью в Киеве будет снег, а вот днем будет сухо. Температура в первой половине суток – только -1...-3°, во второй – до 0...+2°.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на Новый год-2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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