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15 октября • обновлено в 18:26
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Впервые за 139 лет: "бабье лето" в Украине установило температурный рекорд

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В Киеве зафиксирован новый погодный рекорд – самая высокая температура воздуха для этого периода осени.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на официальном сайте, отметив, что 12 октября в украинской столице началось "бабье лето".

Уточняется, что в воскресенье, 13 октября, после полудня столбик термометра поднялся до +23,8, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2014 году.

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Кроме того, среднесуточная температура воздуха в воскресенье впервые за 139 лет составила +16,6, что на 0,4 градуса выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

"Это первые, но, наверное, не последние рекорды нынешней осени", – сказано в сообщении.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Напомним, ранее появился прогноз погоды в Киеве на текущую неделю, с 15 до 19 октября.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько продлится "бабье лето" в Украине и когда стоит ожидать новой волны похолодания.

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Погода в Киеве Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
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