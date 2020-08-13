Под посольством Беларуси в Киеве устроили протест против Лукашенко. Фото и видео

Возле посольства Беларуси в Киеве устроили протест. Фото censor.net.ua.
В Киеве 13 августа под зданием белорусского посольства прошла акция солидарности с жителями соседней страны.
Демонстранты требовали освободить участников мирных собраний и политических активистов в Беларуси, пишут "Вести" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Украинцы устроили протест у посольства Беларуси в Киеве
По данным издания, в демонстрации приняли участие около 100 человек. Также между участниками акции и полицией произошли небольшие стычки, когда они попытались перекрыть дорогу.
Активисты зажгли файеры и дымовые шашки
Активисты зажгли файеры и дымовые шашки перед зданием посольства. Это также стало причиной перепалки с представителями правоохранительных органов.
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Во время акции протестующие скандировали: "Лукашенко в тюрьму!", "Свободу политзаключенным", "Жыве Беларусь". В руках они держали плакаты с плакатами солидарности с белорусским народом, на которых было написано "Хватит нас пытать, Беларусь – свободная страна", "Людей убивают, обеспокоенности – мало".
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси уже пятый день проходят акции протеста против результатов выборов президента, в которых победил Александр Лукашенко.