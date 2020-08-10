Под посольством Беларуси в Киеве произошли столкновения: есть задержанные. Видео

В Киеве прошла акция под посольством Беларуси.
В Киеве 10 августа произошла акция протеста под посольством Беларуси и стычки митингующих с правоохранителями.
По данным "Радио Свобода", задержали, предварительно, не менее шести активистов, в том числе бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко (чтобы посмотреть видео акции, поскролльте новость вниз).
Как пишет PavlovskyNews в Telegram, возле здания находились несколько десятков человек. Они выражали солидарность с народом Беларуси, где после предварительных результатов выборов президента прошли массовые протесты.
Акция протеста. Twitter / Marian Kushnir
На кадрах с места событий видно, что протестующие зажгли фаеры и скандировали: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу – долой Луку урода!" Несколько человек принесли флаги и плакаты.
Под посольством Беларуси в Киеве собрались активисты. PavlovskyNews
Под посольством Беларуси в Киеве собрались активисты. PavlovskyNews
Первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства. "Чуть позже произошла жесткая схватка – оторвали номера на полицейской машине. Люди пытались забрать назад задержанного", – сказано в сообщении PavlovskyNews.
Журналисты также передают, что правоохранители "соблюдали непривычную бдительность".
"Сотрудники СБУ заподозрили одного из участников акции в подготовке провокации. Вызвана полиция для проверки документов", – передал корреспондент с места событий.
Акция солидарности с Беларусью в Киеве. Telegram-канал "Политика страны"
Кольченко, как пишет "Радио Свобода" задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержаны, пыталась проехать машина патрульных. Началась схватка, было повреждено авто полиции.
На акции произошли стычки. Скриншот
За попередніми даними, на акції під посольством Білорусі в Києві затримали вже 6 людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020
Ось як відбулось одне з затримань pic.twitter.com/4CCBVa43JQ
Під посольством Білорусі в Україні мітингарі скандують "Ганьба", двох людей затримали - Як повідомили правоохоронці Радіо Свобода, затримані намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства pic.twitter.com/MGgk7LDSSZ— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
После окончания голосования 9 августа и объявления первых результатов во многих городах Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Граждане требовали честного подсчета голосов и отставки Лукашенко. Акции переросли в жесткие стычки, силовики проводили зачистки улиц и массовые задержания.
Центризбирком утверждает, что, по предварительным данным, действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80,08% голосов, а Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Другие кандидаты получили менее 2% голосов.
В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.
СМИ опубликовали фото пострадавших на "Майдане" в Беларуси.
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