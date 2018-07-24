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LadyCity

Под Киевом годовалый малыш умер от кори

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В Киевской области от кори умер годовалый ребенок. Трагедия стала уже тринадцатой по счету смертью, вызванной этим заболеванием в 2018 году.

Отмечается, что летальной исход для малыша наступил на 29 неделе текущего года, то есть с 16 по 22 июля. Всего в Киеве зарегистрированы 1854 случая инфицирования корью, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших ― 715 детей. Медики напомнили, что первая прививка от кори делается в возрасте одного года, следующая ― в шесть лет.

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"Если ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцинации по графику, или вы не помните, когда их делали, обратитесь в больницу для получения срочной бесплатной прививки", ― отметили в Минздраве.

Как писал OBOZREVATEL, в Тернополе женщина на последнем месяце беременности заразилась в больнице корью, из-за чего потеряла ребенка.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Вспышка кори
Место
УкраинаКиев
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ульяна супрун в своем твиттере развенчала советские мифы об опасности кори и необходимости вакцинации. Современные тенденции мировой медицЫны от Ульяны таковы, что никакой кори не существует, а если вы себя плохо почуствовали, то посидите на сквозняке и не мойте руки перед едой. Да и зачем окраинцев лечить, если все равно помрут)))
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