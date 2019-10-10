По-настоящему осенняя: появился прогноз погоды в Киеве

В Киеве в пятницу, 11 октября, будет облачная и прохладная погода. Температура предполагается в пределах +13...+15 градусов. Возможно, выпадет дождь.

Прогноз дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Киеве 11-го октября ожидается свежая погода, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого", – написала она.

Появился прогноз погоды в Киеве

На сайте Укргидрометцентра сообщили, что ночью температура будет в пределах +6...+8 градусов, а днем – поднимется до +13...+14. Ветер – 5-10 м/с. Будет облачно, но без осадков.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, улучшения погоды в Украине, которое наступит во второй декаде октября, будет долгим.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал