По-настоящему осенняя: появился прогноз погоды в Киеве

В Киеве в пятницу, 11 октября, будет облачная и прохладная погода. Температура предполагается в пределах +13...+15 градусов. Возможно, выпадет дождь.
Прогноз дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"В Киеве 11-го октября ожидается свежая погода, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого", – написала она.
Появился прогноз погоды в Киеве
На сайте Укргидрометцентра сообщили, что ночью температура будет в пределах +6...+8 градусов, а днем – поднимется до +13...+14. Ветер – 5-10 м/с. Будет облачно, но без осадков.
Прогноз погоды
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, улучшения погоды в Украине, которое наступит во второй декаде октября, будет долгим.
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