В Киеве зафиксировали больше сотни новых больных COVID-19

В Киеве по состоянию на 31 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 8241 человека. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 110 жителей столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8241 случай заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет, 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, а также три девочки от пяти до 12 лет, четверо мальчиков от 16 дней (уточнено на странице мэра в Telegram) до 17 лет. В частности, речь и о четырех медиках. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.

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