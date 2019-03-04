На работу в 3 раза дольше: в Киеве объяснили, чем грозит закрытие Шулявского моста

В Киеве с 16 марта закроют на реконструкцию Шулявский мост, однако перекрытие важной дорожной развязки не приведет к транспортному коллапсу.

Что ожидает киевлян в текущем месяце, рассказал в эфире ObozTV инженер, эксперт по вопросам транспорта Виктор Петрук.

"Глобального транспортного коллапса не произойдет. Город имеет разветвленную сеть, если перекрываем что-то важное, трафик перераспределяется. Но люди будут тратить не 40 минут, чтобы попасть на работу, а полтора-два часа. Трафик на Шулявке перераспределится, потому что ему некуда деться, а ехать на работу надо. Будет загружена Лукьяновка, загружена Чорновола, Воздухофлотский путепровод. Будет загружен Индустриальный путепровод", – заявил эксперт.

По его словам, перезагрузка прилегающих к Шулявке транспортных узлов при отсутствии дублеров с адекватной пропускной способностью "приведет к тому, что люди каждый день будут тратить на десятки минут дольше, чтобы попасть на работу и приехать с работы".

Также Петрук выразил убеждение, что нынешний проект реконструкции дорожной развязки не сможет решить транспортных проблем.

"То, что сейчас строится – фактически восстановление существующего путепровода. Он будет разобран и на его месте будет собран абсолютно такой же самый, только добавится по одной полосе движения на самом путепроводе. Это никоим образом не решит транспортных проблем на Шулявке. Сохраняется схема четырехлистника. Цивилизованные города мира отказываются от четырехлистника, реконструируя их в транспортные развязки других конфигураций. Мы наоборот строим четырехлистники", – заявил инженер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Киеве с 16 марта окончательно перекроют движение на Шулявском мосту. Объезд транспорта будет организован по соседним улицам.

Демонтаж моста начнется уже с 17 марта. К концу 2019 планируют завершить строительство нового моста длиной в 158 метров.

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