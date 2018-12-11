Передача Андреевской церкви Константинополю: стало известно, когда пройдет первая служба

Представители Константинопольского патриархата проведут в Андреевской церкви свое первое богослужение 13 декабря.

По данным источника OBOZREVATEL, евхаристия начнется в 9:30 в день святого апостола Андрея Первозванного.

Стоит отметить, что в церкви до этого делали ремонт. Таким образом богослужение пройдет в отреставрированном помещении.

Справка: Евхаристическое общение — это возможность совместного служения литургии двумя епископами или священниками.

Андреевская церковь Википедия

Напомним, что с инициативой о передаче церкви в пользование Вселенскому патриархату выступил президент Украины Петр Порошенко. Он рассказывал, что это предложение было согласовано с Митрополитом Макарием и Патриархом Филаретом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу церкви. Подразумевается, что храм станет местом, где будут проходить службы божьи Вселенского Патриархата. Порошенко подписал закон, который вступил в силу 10 ноября.

В связи с этим неизвестные устроили провокацию. 15 ноября они бросили бутылки с горючей смесью в Андреевскую церковь, после чего злоумышленники напали на священника. Позже полиция поймала "поджигателя".