Как автолюбителя меня всегда беспокоила проблема постоянных пробок и отсутствия парковок в столице. Но на днях я столкнулась с этой проблемой, так сказать, изнутри и поняла, что парковок в Киев не будет никогда и не при каких обстоятельствах!

Теперь обо всем подробнее. Недавно у меня была назначена встреча в обед возле Дворца спорта. Понимая, что в центре припарковать автомобиль достаточно сложно, я приехала заранее и сделала несколько кругов, чтобы найти место для парковки согласно правил дорожного движения. Такого места я не обнаружила: все платные парковки в окрестностях были заполнены, а про наличие парковки в ТРЦ "Гулливер" я забыла, поэтому не знаю, были ли там свободные места. В итоге, я вынуждена была поставить автомобиль в неположенном месте, где, кстати, уже стояло достаточно много автомобилей, владельцы которых, видимо, так же, как и я отчаялись найти свободное место. Перед тем, как оставить автомобиль, я убедилась, что он никому не помешает и отправилась на встречу.

После встречи, подходя к своему автомобилю, я обнаружила, что его забирает эвакуатор. Мои переговоры с инспектором ничего не дали - инспектор очень спешил отправить эвакуатор с моим автомобилем на штрафплощадку, хамил, огрызался и учил меня жизни. Хотя, как я выяснила потом, согласно порядка временного задержания транспортных средств, поскольку я могла ликвидировать нарушение в максимально короткий срок, я должна была оплатить только штраф за неправильную парковку и забрать свою машину.

На секундочку представила, что пришла на 5 минут позже и не обнаружила свой автомобиль на месте. Я, безусловно, очень стрессоустойчивый человек, но подозреваю, что мое сердце нешуточно б заколотилось. А что могло бы быть с более впечатлительными людьми? И, естественно, ответственность за причинение вреда здоровью никто бы не понес. Но это все лирика.

Приехав на штрафплощадку, я увидела там огромное количество людей, искавших свои автомобили, а эвакуаторы один за другим подвозили новые автомобили, словно горячие пирожки. Создавалось четкое впечатление, что зарплата эвакуаторщиков напрямую зависит от количества доставленных на штрафстоянку машин.

Отдельно коснусь условий, созданных для хранения транспортных средств и для заполнения документов. Административное помещение, в котором люди заполняют документы и осуществляют оплаты, очень маленькое (субъективно около 12 квадратных метров), ручек нет, дезинфекторов нет, туалет не работает, руки помыть негде. Одновременно в помещении находится не менее 10 - 15 человек. Правда замечательные условия, созданные государственным учреждением в период пандемии? Сама штрафстоянка не лучше: неровный кусок земли с грязью и лужами, огражденный сеткой и охраняемый одним полицейским.

А теперь самое интересное! Я получила три квитанции для оплаты.

Первая квитанция – это штраф 255 гривен за нарушение правил парковки. Признаю, нарушение, хоть и вынужденное, было, поэтому штраф должен быть оплачен. Правда, и тут не без нюансов. В законодательстве четко прописано, что в случае оплаты в течение 10 дней, оплачивается 50% штрафных санкций. Я же оплатила моментально и в полном объеме.

Вторая квитанция на 144 гривны - оплата за хранение автомобиля на штрафстоянке. Мой автомобиль находился там около часа, условия хранения я описала выше. Не сильно ли дорого? Насколько я понимаю, эти деньги идут в полицию. Увидев количество автомобилей на этой штрафстоянке, и посчитав ежедневные доходы, понимаю, что полиция Киева должна озолотиться.

Ну и самый "цимес". Третья квитанция на 1270 гривен – оплата за услугу транспортировки автомобиля на штрафстоянку некому ООО "Эвакуатор сервис". То есть деньги идут не в бюджет, а какой-то непонятной фирмочке.

Будучи человеком любопытным, я решила узнать подробнее относительно данного ООО и выяснила много интересных фактов.

Итак, 22 ноября 2019 года между департаментом транспортной инфраструктуры КМДА и ООО "Эвакуатор Сервис" был подписан договор о предоставлении услуг транспортировки автомобилей.

Стоимость услуги не оговорена, но зато сказано, что она должна быть экономически обоснованной, определяется исполнителем и оплачивается непосредственно на его счет (т.е. на счет "Эвакуатор Сервис").

Мне было бы очень интересно узнать экономическое обоснование цены 1270 гривен, с учетом того, что ехать от места моей парковки до стоянки около 8 км.! Кроме того, если "загуглить" стоимость услуг эвакуатора, можно найти гораздо более низкие цены, предлагаемые разными компаниями. Но это еще что! Там же можно найти предложения самой компании "Эвакуатор Сервис"! Стоимость услуги эвакуатора согласно объявлению, составляет 500 гривен (подача) + 15 гривен (за каждый километр). А это означает, что по договору с КМДА, стоимость услуги выше практически в 2 раза их стандартной цены!

Далее, мне было интересно выяснить, что из себя представляет ООО "Эвакуатор Сервис". И снова любопытные факты. "Прошерстив" сайт КМДА, я не обнаружила тендера на услуги эвакуации автомобилей! Удивительно?

Дальше – лучше. А что ж это за крупная компания ООО "Эвакуатор Сервис", держащая в страхе всю столицу Украины? Согласно открытым источникам, это компания, основанная в 2012-м году, имеющая одного участника, с уставным капиталом - 1000 гривен и зарегистрированная в месте массовой регистрации. Конечно, еще было бы интересно посмотреть отчетность данного "гиганта" и отчисления налогов в бюджет, но, к сожалению, в открытом доступе такой информации нет.

Как же такая компания смогла попасть в поле зрения и заключить столь выгодный договор с КМДА? Откуда взялась заявленная цена? Куда смотрит Антимонопольный комитет?

Коррупция? Нет, не слышали?

Какой вывод делаю я для себя из всего вышенаписанного? А он, на самом деле, всего один! Бизнес, связанный с эвакуацией автомобилей, является кормушкой для коррупционеров! А это означает, что нормальных парковок в Киеве не будет никогда! Это просто не выгодно!

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