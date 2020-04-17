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17 апреля • обновлено в 18:21
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Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

1.8т
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В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 17 апреля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Репост!! Снова прибыл борт с ранеными, снова скорые неслись в центральный госпиталь. Раненых привезли из Харькова, есть очень тяжёлые, их забрали в реанимации, есть воины с ампутацией. Это все конечно очень тяжело, пандемия, пожары и война, всем надо помогать", - написала она.

Волонтер сообщила, что в госпитале карантин,но ребятам завозят соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, сладкое и шорты, футболки, спортивные костюмы. Медикам купили защитные костюмы, более 500 штук, в разные больницы, на фронт и госпиталя. На этой неделе помогали пожарным в Чернобыльской зоне, отослали два груза почти 300 кг.

"Тяжёлое время для страны, помогаем кто чем может. Все отчеты и чеки смотрите у меня на странице", - написала Наталья.

По вопросам пишите в личку.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк,

Приват 5218 5722 2178 3579 Юсупова.

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

Facebook Натальи Юсуповой

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Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина Киев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За этот месяц насобиралось на три футбольные команды ВСУшных калек,а то и четыре.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки рагу из ВСУшного гав-на.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Обоз в доле с волонтершей?А че не с Аркашей?Он тоже постоянно карту суеты.
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Кияни Жизнь столицы

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