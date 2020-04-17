Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 17 апреля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Репост!! Снова прибыл борт с ранеными, снова скорые неслись в центральный госпиталь. Раненых привезли из Харькова, есть очень тяжёлые, их забрали в реанимации, есть воины с ампутацией. Это все конечно очень тяжело, пандемия, пожары и война, всем надо помогать", - написала она.

Волонтер сообщила, что в госпитале карантин,но ребятам завозят соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, сладкое и шорты, футболки, спортивные костюмы. Медикам купили защитные костюмы, более 500 штук, в разные больницы, на фронт и госпиталя. На этой неделе помогали пожарным в Чернобыльской зоне, отослали два груза почти 300 кг.

"Тяжёлое время для страны, помогаем кто чем может. Все отчеты и чеки смотрите у меня на странице", - написала Наталья.

По вопросам пишите в личку.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк,

Приват 5218 5722 2178 3579 Юсупова.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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