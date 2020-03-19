Огромные очереди на остановках Киева из-за карантина показали на видео

В сети начали появляться фото и видео толп людей на остановках в Киеве 19 марта – во второй день после отмены работы метро на время карантина из-за распространения коронавируса.

Их опубликовали на страницах "Киев оперативный" и Dtp.kiev.ua в Facebook. В частности, огромные скопления людей наблюдались левом берегу: на улице Ревуцкого и Дарницкой площади (Дарницкий район), а еще на территории Харьковского массива (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огромные очереди на остановках Киева из-за карантина

"Ничего такого, просто очередь из людей в маршрутку", "В Киеве огромные очереди в автобусы на конечных остановках спальных районов. Сотни людей. Поедут не все", "Шел второй день после закрытия метро", – написали в соцсетях.

Огромные очереди на остановках Киева из-за карантина

Как сообщал OBOZREVATEL:

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