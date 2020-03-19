Огромные очереди на остановках Киева из-за карантина показали на видео

В сети начали появляться фото и видео толп людей на остановках в Киеве 19 марта – во второй день после отмены работы метро на время карантина из-за распространения коронавируса.
Их опубликовали на страницах "Киев оперативный" и Dtp.kiev.ua в Facebook. В частности, огромные скопления людей наблюдались левом берегу: на улице Ревуцкого и Дарницкой площади (Дарницкий район), а еще на территории Харьковского массива (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Огромные очереди на остановках Киева из-за карантина
"Ничего такого, просто очередь из людей в маршрутку", "В Киеве огромные очереди в автобусы на конечных остановках спальных районов. Сотни людей. Поедут не все", "Шел второй день после закрытия метро", – написали в соцсетях.
Огромные очереди на остановках Киева из-за карантина
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Власти Киева объявила, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
18 марта, в шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжали игнорировать запрет.
Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив заявил, что в Киевской горгосадминистрации рассматривают возобновление работы метрополитена в ограниченном режиме.
В то же время сам мэр Киева Кличко сказал, что люди, которые заявляют о возможном частичное восстановлении работы метро, не являются специалистами в транспортной отрасли.
Количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 18 марта возросло до 16 человек. Два случая зафиксировали в Киеве, еще два – на территории области. Всего в стране от заболевания умерло уже два человека.
Власти Киева пообещали организовать перевозки медиков, полицейских и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
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