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Объявлено огромное вознаграждение: в Киеве варварским способом похитили щенка

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В Киеве на Осокорках неизвестные подозрительным способом украли щенка, за возвращение предлагают 50000 грн.

Об этом сообщил хозяин немецкой овчарки Михаил Бойко на своей странице в Facebook.

"Варварским путем проникли на территорию в мое кратковременное отсутствие, отрезали на участке электричество", - написал он.

Михаил Бойко, Facebook

Михаил Бойко, Facebook

Михаил добавил, что место хорошо освещено мощными прожекторами в темное время суток.

Михаил Бойко, Facebook

"Насильно отцепили и утащили моего Бантика (на земле видны следы борьбы)", - подчеркнул хозяин собаки.

Михаил Бойко, Facebook

По его словам, щенку всего 6 месяцев, по документам его зовут Johnnie Walker.

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Бойко уточнил, что инцидент произошел 31 декабря с 18:30 до 23:00 на ул. Садовой 93.

Михаил Бойко, Facebook

Он просит всех, кто имеет любую информацию, сообщить по телефону +380937996118 ( круглосуточно).

Как сообщал "обозреватель", под Киевом устроили расстрел у приюта для животных.

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