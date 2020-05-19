Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие правила будут действовать во время пандемии COVID-19 в наземном общественном транспорте столицы, работу которого планируют восстановить уже после 22 мая.

Об этом он рассказал во время брифинга 19 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По словам главы города, контролировать соблюдение этих правил должна полиция с помощью работников муниципальной охраны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт, что возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан", – подчеркнул Кличко.

Общественный транспорт в Киеве. Иллюстрация

"Водители и кондуктора должны носить маску или респиратор, перчатки. В масках должны быть и пассажиры, а также не пренебрегать перчатками. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Лица с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе", – добавил мэр Киева. По его словам, перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать.

Он также рассказал о тарифах в частном общественном транспорте Киева, который заработает после 22 мая. Мэр столицы отметил, что постановлением правительства в 2015 году было отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров в автотранспорте общего пользования.

"И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно. Учитывая спрос и предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы. К сожалению, городские власти не имеет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси", – сказал Кличко.

По его словам, перед тем как повысить стоимость проезда, перевозчики должны не менее чем за семь рабочих дней предупредить о намерениях, а еще предоставить все документы, которые обосновывают это. Обязательно рост цен должны проверить контролирующие органы.

"Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно, "с потолка" сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет", – подытожил мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что после возобновления работы метро в Киеве в рамках ослабление карантина пассажиры будут пользоваться только электронным билетом. В то же время они смогут использовать приобретенные ранее зеленые жетоны в течении месяца со дня открытия метрополитена.

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