"Обмануть не получится": глава УАПЦ указал на скандальный момент с "выселением" из Андреевской церкви

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий заявил, что его обманули с передачей Андреевской церкви в пользование Константинопольскому патриархату, не дав взамен ничего.

Макарий в интервью каналу "Эспрессо TV" отметил, что в вопросе передачи Андреевской церкви был последователен.

"Я ответил, что лично я согласился, но соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. Потому что когда объединится Церковь, то остается Киевская епархия, которая не имеет собора, а там должен быть архиерей. И нужно Церкви помещения и тому подобное. Когда я встречался с президентом, то он мне намекнул, как вы на это смотрите. Я последовательный человек. Я не могу говорить "да", а потом "нет". Но нам нужно что-то дать взамен. Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове - пожалуйста", - сказал митрополит Макарий.

"А в передаче на ZIK президент сказал, что пообещал и Филарету, и Макарию что-то дать, но это будет одна церковь, можно и так обойтись. Но нужно быть последовательным. Меня можно один раз обмануть, второй, но в третий раз не получится", - предупредил предстоятель УАПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриархату.

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко. Президент ранее утверждал, что данный вопрос был согласован с украинскими церковными иерархами.