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/Жизнь столицы

"Обмануть не получится": глава УАПЦ указал на скандальный момент с "выселением" из Андреевской церкви

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Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий заявил, что его обманули с передачей Андреевской церкви в пользование Константинопольскому патриархату, не дав взамен ничего.

Макарий в интервью каналу "Эспрессо TV" отметил, что в вопросе передачи Андреевской церкви был последователен.

"Я ответил, что лично я согласился, но соберу архиереев, потому что это не я решаю. Мы отдаем, а вы нам должны что-то взамен дать. Потому что когда объединится Церковь, то остается Киевская епархия, которая не имеет собора, а там должен быть архиерей. И нужно Церкви помещения и тому подобное. Когда я встречался с президентом, то он мне намекнул, как вы на это смотрите. Я последовательный человек. Я не могу говорить "да", а потом "нет". Но нам нужно что-то дать взамен. Есть церковь Кирилловская, есть заповедник, есть церковь Спаса на Берестове - пожалуйста", - сказал митрополит Макарий.

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"А в передаче на ZIK президент сказал, что пообещал и Филарету, и Макарию что-то дать, но это будет одна церковь, можно и так обойтись. Но нужно быть последовательным. Меня можно один раз обмануть, второй, но в третий раз не получится", - предупредил предстоятель УАПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриархату.

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко. Президент ранее утверждал, что данный вопрос был согласован с украинскими церковными иерархами.

Место
УкраинаКиев
Объект
УАПЦ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А что митрополит Макарий переживает, он со своей паствой вливается в церковь Константинопольского патриархата, а там уже церкви все будут общими ... только митрополитом уже будет Филаретка, а Макария отправят в монастырь, что бы об обмане на каждом углу не рассказывал )
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну, если Петя начнет эту игру с наебок - это похоронит не только его.
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Мир Миру
Мир Миру
Если Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий хочет для проведения служб готовую церковь получить взамен Андреевской - пусть выберет сам какую, из высвобождающегося государственного фонда. Не на улицу же уходить епархии и архиерею.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Мир Миру, в конце концов, ватоправославные скоро начнут освобождать христианские святыни, так что будет из чего выбрать.
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