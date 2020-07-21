Нужны ли Киеву исторические здания: архивные фото 1920-х годов поссорили пользователей
Старенький дом в Киеве на улице Малоподвальной. Facebook/Игорь Потабачний/Авто фото - А. Филипович
Пользователей сети рассорили архивные фото стареньких деревянных киевских домов.
Снимки датированы 1920-ми годами. Их опубликовал киевлянин Игорь Потабачний на странице "Старые фото Киева" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На фото видно низкие одно- или двухэтажные деревянные дома, а у них, в частности, постиранную одежду на веревках на улице. На одном из кадров – даже корпус Покровского монастыря в столице.
Старенький дом в Киеве на Тарасовской улице Facebook/Игорь Потабачний/Авто фото - А. Филипович
Корпус Покровского монастыря в Киеве Facebook/Игорь Потабачний/Авто фото - Г. Зайцева
Старенький дом в Киеве на улице Малой Васильковской Facebook/Игорь Потабачний
Пользователей сети рассорили эти снимки. Приводим диалог:
– "Как же круто!
– Конечно круто! В двадцатиградусный мороз бегать в уличный туалет!
– Если посмотреть на опыт северных стран – Норвегия, Дания, Финляндия, то, наверное, этот вопрос можно решить. А вот исторические здания уже снесены.
– Вы лучше разыщите тех, кто жил в этих домах. И они вам расскажут, как со слезами радости переселялись из этих домов. Не все можно и нужно сохранять.
– Это ваше мнение. Мое мнение, что без истории нет опыта и наследия.
– История – это необязательно сохранение "халабуд".
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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали на архивном фото утраченную Сретенскую церковь в Киеве образца 1861 года.