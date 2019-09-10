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10 сентября • обновлено в 22:36
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/ Жизнь столицы

"Невозможно усидеть дома": появился прогноз погоды на неделю в Киеве

2.3т Читать материал на украинском

В Киеве со вторника, 10 сентября, и аж до пятницы, 13 сентября, будет облачная с прояснениями и теплая погода.

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Так, 10 сентября до конца дня температура предполагается в пределах +26...+28 градусов. Небо время от времени будет затянуто облаками, но иногда будет появляться солнце. Ветер – 5-10 м/с.

В среду ночью столбики термометров будут на уровне +12...+14 градусов, днем ожидается до +27...+29. Будет облачно с прояснениями, ветер – 3-8 м/с. 12 сентября погода будет аналогичной.

Появился прогноз погоды на неделю в Киеве

Появился прогноз погоды на неделю в Киеве

А в пятницу, 13 сентября, ночная температура будет в пределах +13...+15 градусов, днем же станет немного прохладнее, чем было до этого, – предполагается до +25...+27. Ветер – 3-8 м/с.

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Прогноз на среду, 11 сентября, также дала также известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, погода будет почти идеальной.

"В Киеве завтра не знаю, как усидеть в офисе или дома. В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, никакой метеоизмены: ни дождя, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов", – написала она.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, осень в Украине в 2019 году будет довольно изменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
погода
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