"Не подходите к окнам!" На Киев надвигается мощная гроза

Во вторник, 3 сентября, в Киеве после 16 часов резко ухудшится погода. До конца суток ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Управлении по вопросам гражданской защиты порекомендовали закрыть все окна, держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев на улице, прятаться от непогоды в ближайшем помещении, выключить электроприборы, отключить телевизоры от антенн, а также не касаться металлических входных дверей.

На Киев надвигается мощная гроза Михаил Фролов/Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, появился прогноз погоды на первую осеннюю неделю в Киеве. Синоптики предупреждали о том, что уже 3 сентября на киевлян ожидают дожди и грозы, а 4 сентября – похолодание.

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