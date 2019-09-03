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3 сентября • обновлено в 16:45
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"Не подходите к окнам!" На Киев надвигается мощная гроза

1.6т Читать материал на украинском

Во вторник, 3 сентября, в Киеве после 16 часов резко ухудшится погода. До конца суток ожидается гроза и порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Управлении по вопросам гражданской защиты порекомендовали закрыть все окна, держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев на улице, прятаться от непогоды в ближайшем помещении, выключить электроприборы, отключить телевизоры от антенн, а также не касаться металлических входных дверей.

На Киев надвигается мощная гроза

На Киев надвигается мощная гроза

Михаил Фролов/Комсомольская правда

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
погода
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