Названы улицы Киева, на которых стоит ''вечная пробка''. Список

Наиболее перегруженной автотранспортом улицей в Киеве оказалась Кольцевая дорога, возглавив топ-10 магистралей с "вечными пробками". За сутки ее пересекают 177,6 тыс. автомобилей.

Список самых загруженных улиц столицы представила Коммунальная организация "Институт Генерального плана города Киева", опубликовав пост на странице в Facebook.

''В Генеральном плане предусматривается ряд мер, которая улучшит развитие общественного транспорта, построят новые улицы или реконструируют нынешние, чтобы уменьшить количество пробок'', – пояснили в организации.

Список самых загруженных улиц и количество тыс. авто в сутки, которые пересекают их в обоих направлениях:

Кольцевая дорога – 177,6;

проспект Победы – 153,5;

проспект Бажана – 152,5;

Набережное шоссе – 143,9;

проспект Романа Шухевича – 140,0;

проспект Степана Бандеры – 136,7;

Броварской проспект - 128,4;

проспект Академика Палладина 122,1;

бульвар Дружбы Народов – 127,9;

улица Елены Телиги – 112,0.

Важную роль в транспортной системе Киева играют мосты через Днепр.

Наиболее перегруженными являються путепроводы:

Северный мост – 173,5 тыс. авто за сутки;

Южный мост – 167,0 тыс. авто за сутки;

мост Патона – 149,2 тыс. авто за сутки (до закрытия крайней правой полосы движения).

Как сообщал OBOZREVATEL, является относительно простой способ разгрузить Киев от пробок. Нужно запустить электрички из всех пригородных направлений в столицу утром и вечером с интервалом в 5-7 минут.