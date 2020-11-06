Нашлось редкое фото принца Чарльза в Киеве

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Жизнь столицы
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Принц Чарльз в 1996 году посещал Киев

Историки обнародовали в сети архивное фото принца Уэльского Чарльза во время официального визита в Киев.

Фотография появилась на Telegram-канале "Рассекреченная история". Она датирована 1996 годом. В заметке отметили, что снимок был сделан фотографом Валерием Соловьевым и хранился в фондах агентства Укринформ.

Принц Чарльз во время визита в Киев в 1996 году.

В частности, автору удалось запечатлеть момент приветствия принцем Чарльзом дирижера военного оркестра в парке Вечной славы.

Принц Чарльз в Киеве

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