Нашлось редкое фото принца Чарльза в Киеве
Историки обнародовали в сети архивное фото принца Уэльского Чарльза во время официального визита в Киев.
Фотография появилась на Telegram-канале "Рассекреченная история". Она датирована 1996 годом. В заметке отметили, что снимок был сделан фотографом Валерием Соловьевым и хранился в фондах агентства Укринформ.
В частности, автору удалось запечатлеть момент приветствия принцем Чарльзом дирижера военного оркестра в парке Вечной славы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сестра принца Чарльза, единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна в сентябре 1973 года также посещала Киев вместе с отцом – герцогом Эдинбургским Филиппом.
В то время город принимал у себя чемпионат Европы по конному спорту.
Напомним, в 2018 году Киевский городской совет передал королеве Великобритании Елизавете II земельный участок для эксплуатации административного здания в Шевченковском районе.