На месте ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сто лет назад было село: в сети показали местных жительниц

На месте ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сто лет назад было село. Facebook/Клуб коренного киевлянина

В сети показали архивное фото украинок на территории села Демиевка. Сейчас это одноименная историческая местность в Киеве, а неподалеку от места из кадра расположен ТРЦ Ocean Plaza.

Снимок был сделан еще в 1900-х годах. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Молодые женщины выглядят типично для жителей классического украинского села. Так и есть. Перед вами молодые женщины Демиевкы, которые возвращаются из города домой (село присоединено к Киеву только в 1918 году). Скорее всего, из каких-то работ или рынка. Все почему-то босые", – говорится в посте.

На месте ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сто лет назад было село Facebook/Клуб коренного киевлянина

Автор поста также отметил, что фото было сделано рядом с будущим ТРЦ Ocean Plaza. За 18 часов публикации снимок собрал более 1200 лайков и почти 200 репостов.

Пост об архивном фото Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети. Снимок датирован 1990-ми годами.