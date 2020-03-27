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27 марта • обновлено в 16:55
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На Киевщине у больной коронавирусом роженицы забрали младенца

2.8т
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У больной коронавирусом COVID-19 женщины из города Ирпень Киевской области, которая родила здорового ребенка, забрали малыша.

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Мальчика на вторые сутки после родов передали родственникам, а мама осталась в боксе инфекционной больницы. Это подтвердил "Украинской правде. Жизнь" главный врач Белоцерковского роддома, где произошли роды, Анатолий Бондарь.

По его словам, такое решение было принято, поскольку "мать – больная, а ребенок – здоров". На вопрос, какими именно установками и протоколами руководствовались медики, Бондарь отвечать отказался.

На Киевщине у больной коронавирусом роженицы забрали младенца. Иллюстрация

На Киевщине у больной коронавирусом роженицы забрали младенца. Иллюстрация

"Мать находится в боксе инфекционной больницы. Вы хотите, чтобы я положил туда ребенка? Младенца обследуют на 5-7 день. Если ребенок не инфицирован, он останется здоровым. Если инфицированный, то сможет быть с матерью. Такие установки эпидемиологов и вирусологов", – отметил врач.

Примечательно, что позиция самой женщины о решении отдать ребенка родственникам – неизвестна.

В то же время, согласно рекомендациям ВОЗ, женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 может находиться с ребенком в одной комнате и кормить грудью, если хочет этого. Но она должна придерживаться определенных правил.

Пока данных, которые утверждали бы, может ли роженица с коронавирусом передать заболевание ребенку, не хватает. Четких рекомендаций от Минздрава о том, как действовать в такой ситуации, также нет. Вероятно, медики руководствовались другими протоколами. Журналисты направили запрос по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киевской области 24 марта подтвердили еще два случая коронавирусом – заболела беременная женщина в Ирпене и 21-летняя девушка в Броварах.

  • Беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с коронавирусом, родила здорового ребенка в больнице Белой Церкви.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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