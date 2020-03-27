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27 марта • обновлено в 10:49
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На Киевщине резко возросло количество случаев заражения COVID-19

6.4т
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В Киевской области количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 по состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, выросло до 32.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад, по данным Минздрава, на Киевщине коронавирусом были больны 24 человека, следовательно, за 24 часа вирус обнаружили еще у 8.

"По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая", – говорится в сообщении.

На Киевщине резко возросло количество случаев заражения COVID-19. Иллюстрация

На Киевщине резко возросло количество случаев заражения COVID-19. Иллюстрация

Так, COVID-19 обнаружили в:

  • Винницкая область – 5 случаев;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 3 случая;

  • Донецкая область – 2 случая;

  • Запорожская область – 8 случаев;

  • Закарпатская область – 1 случай;

  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

  • Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случаи;

  • г. Киев – 47 случаев;

  • Киевская область – 32 случая;

  • Львовская область – 3 случая;

  • Луганская область – 1 случай;

  • Одесская область – 4 случая;

  • Ривенская область – 9 случаев;

  • Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);

  • Херсонская область – 1 случай;

  • Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

  • Черкасская область – 2 случая.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, не на, а в!!! )))
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