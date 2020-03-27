В Киевской области количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 по состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, выросло до 32.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад, по данным Минздрава, на Киевщине коронавирусом были больны 24 человека, следовательно, за 24 часа вирус обнаружили еще у 8.
"По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая", – говорится в сообщении.
На Киевщине резко возросло количество случаев заражения COVID-19. Иллюстрация
Так, COVID-19 обнаружили в:
Винницкая область – 5 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 3 случая;
Донецкая область – 2 случая;
Запорожская область – 8 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случаи;
г. Киев – 47 случаев;
Киевская область – 32 случая;
Львовская область – 3 случая;
Луганская область – 1 случай;
Одесская область – 4 случая;
Ривенская область – 9 случаев;
Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);
Херсонская область – 1 случай;
Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;
Черкасская область – 2 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом.
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