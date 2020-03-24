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24 марта • обновлено в 11:00
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На Киевщине резко возросло количество больных коронавирусом

13.8т
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В Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.

В самой же столице Украины коронавирус подхватило 29 человек. За последние сутки новых случаев в городе не было зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине было лабораторно подтверждено 84 случая COVID-19, из них три – летальных, а один пациент выздоровел. За последние сутки заболевание обнаружили у 11 человек.

На Киевщине резко возросло количество больных коронавирусом. Иллюстрация

На Киевщине резко возросло количество больных коронавирусом. Иллюстрация

Таким образом, COVID-19 обнаружили в следующих регионах:

  • Днепропетровская область – 2 случая;

  • Донецкая область – 1 случай;

  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

  • г. Киев – 29 случаев;

  • Киевская область – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

  • Львовская область – 2 случая;

  • Тернопольская область – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

  • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный);

  • Черкасская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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Журба Валентина
Журба Валентина
грачи прилетели...тесты привезли...так это еще экспресс
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Надо все таки различать "завезенные" и "домашние" случаи. А не так - лишь бы заголовок погромче.Лишь народ попугать....
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
С ростом количества тестов будет расти количество заболевших
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Журба Валентина
Журба Валентина
Кристина Cтефанова, ваши слова - да Богу в уши, за огромное количество...
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