В Киевской области резко возросло количество больных коронавирусом COVID-19. По состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, было зафиксировано 15 случаев, из которых 10 – за последние сутки.

В самой же столице Украины коронавирус подхватило 29 человек. За последние сутки новых случаев в городе не было зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине было лабораторно подтверждено 84 случая COVID-19, из них три – летальных, а один пациент выздоровел. За последние сутки заболевание обнаружили у 11 человек.

На Киевщине резко возросло количество больных коронавирусом. Иллюстрация

Таким образом, COVID-19 обнаружили в следующих регионах:

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

г. Киев – 29 случаев;

Киевская область – 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область – 2 случая;

Тернопольская область – 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный);

Черкасская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

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