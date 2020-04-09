Иначе – карантин до осени: на Киевщине могут максимально ограничить передвижения

В Киевской области из-за распространения коронавируса COVID-19 могут ввести режим "максимального ограничения передвижения" с 11-12 апреля.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга 9 апреля. Он отметил, что ближайшее время ограничительные меры придется усиливать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чиновник отметил, что сейчас во многом здоровье и жизнь жителей Киевщины зависит от их же ответсвенности. По его словам, соблюдение карантина и санитарно-гигиенических правил – лучшая профилактика заболевания COVID-19.

На Киевщине могут максимально ограничить передвижения. Иллюстрация

"В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", – подчеркнул Володин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По информации МОЗ, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, было зафиксировано 300 случаев коронавируса, а в области – еще 130.

Но позже мэр столицы Украины заявил, что в Киеве по состоянию на 12:00 9 апреля количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 335, умерло уже шесть человек.

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