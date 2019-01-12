МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

На Киевщине люди провалились под воду: подробности ЧП

793Читать материал на украинском

На Киевском водохранилище в селе Страхолесье во время катания на снегу трое человек провалились под воду.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, это произошло вечером 11 января. Одному человеку удалось выбраться самостоятельно. Двое других сделать этого не смогли. Ориентировочное расстояние от места провала под лед к берегу составляет 2 километра, ориентировочная глубина – 10 метров.

Новости
В Киеве мать утопила собственных детей: в деле произошел новый поворот

Сегодня спасатели начали поисковую операцию. Им помогали водолазная группа, национальная полиция и мужчина, который смог спастись.

К поиску задействовали 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке "Марс".

Тело одного из пропавших уже нашли и подняли на поверхность. Поиски второго – продолжаются.

На Киевщине люди провалились под воду: подробности ЧП

ГУ ГСЧС в Киевской области

На Киевщине люди провалились под воду: подробности ЧП

ГУ ГСЧС в Киевской области

На Киевщине люди провалились под воду: подробности ЧП

ГУ ГСЧС в Киевской области

На Киевщине люди провалились под воду: подробности ЧП

ГУ ГСЧС в Киевской области

Новости
Из снежного плена спасатели на Черкащине вызволили 44 автомобиля и 70 человек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе на замерзшем пруду под ребенком треснул лед.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги