На Киевщине люди провалились под воду: подробности ЧП

На Киевском водохранилище в селе Страхолесье во время катания на снегу трое человек провалились под воду.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, это произошло вечером 11 января. Одному человеку удалось выбраться самостоятельно. Двое других сделать этого не смогли. Ориентировочное расстояние от места провала под лед к берегу составляет 2 километра, ориентировочная глубина – 10 метров.

Сегодня спасатели начали поисковую операцию. Им помогали водолазная группа, национальная полиция и мужчина, который смог спастись.

К поиску задействовали 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке "Марс".

Тело одного из пропавших уже нашли и подняли на поверхность. Поиски второго – продолжаются.

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

ГУ ГСЧС в Киевской области

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