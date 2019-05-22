На Киев надвигается непогода: объявлен первый уровень опасности

В Киеве из-за надвигающейся грозы 22 мая объявили первый, желтый уровень опасности. Угроза непогоды продержится до 22:00.

В пресс-службе КГГА напомнили о правилах поведения, которые помогут избежать опасности во время грозы. В первую очередь нельзя прятаться под высокими деревьями или под холмами.

Также лучше не купаться, не сидеть на лужайках, не ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой лиц.

На природе во время грозы нужно спуститься в низину, отойти от поодиноких деревьев, столбов, вышек, водоемов. Также стоит снять с себя металлические вещи и отложить их подальше. В лесу можно прятаться под кустами или низкими деревьями.

Иллюстрация Ukranews.com

Как писал OBOZREVATEL, 22 мая циклон Axel определит погоду в Украине, его атмосферные фронты будут способствовать дождям в большинстве областей. Осадки не прогнозируются только на востоке страны.

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