''Мы замерзаем!'' Под Киевом многодетной семье с грудничком отключили газ и свет. Видео

В селе Горенка Киево-Святошинского района Киевщины многодетной семье с 2-месячным ребенком в частном доме отключили газ. Люди боятся, что замерзнут.

Подробности OBOZREVATEL рассказала Светлана – мать четырех детей. По ее словам, в четверг днем, 14 марта, к ним приехали представители газовой службы. Они сняли показания счетчика, после чего перекрыли газ.

"Уже сейчас помещения начинают остывать. Протопить их электроприборами нереально, так как температура ночью ниже ноля. Также нет горячей воды и грудничка нельзя искупать", – рассказала женщина.

Многодетная семья живет в Горенке Google. Maps

Светлана с семьей – переселенцы. Жилье арендуют почти пять лет и никогда проблем с оплатой у них не было. Однако у газовщиков откуда-то "нарисовался" долг в 30 000 грн.

"То есть можно вот так отключить газ и поставить семью с маленькими детьми на грань выживания. И это законно. И за это никому ничего не будет", – возмущается женщина.

Как рассказал OBOZREVATEL директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, отключить газ без предупреждения никто не может.

"Вначале предупреждают, потом отключают – это однозначно. Вопрос – кого предупредили. Если в доме живут арендаторы, их могли и не предупредить, ведь они не являются собственниками. Все эти моменты нужно прописать в договоре об аренде жилья", – отметил эксперт.

P.S.: Через два часа после отключения газа в доме, где живет Светлана с семьей, пропало электричество. Причины – не ясны. Но семья в итоге оказалась фактически на грани выживания. Сейчас люди подумывают чтобы какое-то время пожить у друзей.

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