|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

''Мы замерзаем!'' Под Киевом многодетной семье с грудничком отключили газ и свет. Видео

Читать материал на украинском

В селе Горенка Киево-Святошинского района Киевщины многодетной семье с 2-месячным ребенком в частном доме отключили газ. Люди боятся, что замерзнут.

Подробности OBOZREVATEL рассказала Светлана – мать четырех детей. По ее словам, в четверг днем, 14 марта, к ним приехали представители газовой службы. Они сняли показания счетчика, после чего перекрыли газ.

"Уже сейчас помещения начинают остывать. Протопить их электроприборами нереально, так как температура ночью ниже ноля. Также нет горячей воды и грудничка нельзя искупать", – рассказала женщина.

Многодетная семья живет в Горенке

Многодетная семья живет в Горенке

Google. Maps

Новости
В Украине будут доплачивать многодетным семьям: стало известно сколько

Светлана с семьей – переселенцы. Жилье арендуют почти пять лет и никогда проблем с оплатой у них не было. Однако у газовщиков откуда-то "нарисовался" долг в 30 000 грн.

"То есть можно вот так отключить газ и поставить семью с маленькими детьми на грань выживания. И это законно. И за это никому ничего не будет", – возмущается женщина.

Как рассказал OBOZREVATEL директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, отключить газ без предупреждения никто не может.

"Вначале предупреждают, потом отключают – это однозначно. Вопрос – кого предупредили. Если в доме живут арендаторы, их могли и не предупредить, ведь они не являются собственниками. Все эти моменты нужно прописать в договоре об аренде жилья", – отметил эксперт.

P.S.: Через два часа после отключения газа в доме, где живет Светлана с семьей, пропало электричество. Причины – не ясны. Но семья в итоге оказалась фактически на грани выживания. Сейчас люди подумывают чтобы какое-то время пожить у друзей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе 88-летний пенсионер поставил на место наглого водителя маршрутки, который отказался высадить мужчину на его остановке. В итоге суд принял решение взыскать с перевозчика 15 000 грн моральной компенсации.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
газсубсидии
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Це еуропа, хуле.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Если они исправно платили, то пусть покажут платежки, раз уж ещё и так порядочно платили за съем жилья, ещё и переселенцы эти небось рожают один за одним не думая, как подымать этих детей не имея своего жилья, не имея в доме воды, а раз уж есть возможность платить за съем и жкх то в чем проблема снять другой дом примерно такой же ценой? Очень все запутанно и недосказанно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения