''Купюры слабоваты!'' Новогодняя елка в Раде рассмешила сеть

В Верховной Раде Украины заметили праздничную новогоднею елку, украшенную деньгами. Купюры национальной валюты повесили почти на каждую ветку дерева.

Фотографию оригинального украшения на своей странице в Facebook опубликовал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Самой крупной купюрой является 20-гривневая — ее повесили на самую верхушку и на одну из ветвей.

"В Верховной Раде даже елка в столовой — и та вся в деньгах", — прокомментировал автор поста.

Елка в ВРУ Facebook Алексей Дорошенко

В комментариях к снимку многие пользователи сети высмеяли идею такого украшения новогоднего дерева.

"Это посетители оставляют, чтобы по традиции опять вернуться в это место", — пошутил один из комментаторов.

"Что-то купюры слабоваты", — отметил Сергей Могила.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре, накануне открытия очередной сессии Верховной Рады, в сети возникло активное обсуждение цен и блюд в депутатской столовой.

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