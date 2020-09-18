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Коронавирусом в Киеве заразились почти 300 человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
2,2 т.
Коронавирус в Киеве

За минувшие сутки, 17 сентября, коронавирусом в Киеве заразился 291 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 134 новых зараженных.

Всего в столице инфицированы уже 18 740 человек, в области – 7476 зараженных.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:

  • Харьковская область – 349

  • Одесская область – 322

  • Тернопольская область – 311

  • Киев – 291

  • Львовская область – 205

  • Ивано-Франковская область – 175

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.

УкраинаКиевКоронавирус
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