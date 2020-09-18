Коронавирусом в Киеве заразились почти 300 человек за сутки

За минувшие сутки, 17 сентября, коронавирусом в Киеве заразился 291 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 134 новых зараженных.
Всего в столице инфицированы уже 18 740 человек, в области – 7476 зараженных.
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили:
Харьковская область – 349
Одесская область – 322
Тернопольская область – 311
Киев – 291
Львовская область – 205
Ивано-Франковская область – 175
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине официально подтверждены 169 472 случая коронавирусной инфекции. Из них 3228 – обнаружены за прошедшие сутки.